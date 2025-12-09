تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 09-12-2025

تقدم قليلاً سهم شركة كراودستريك CROWDSTRIKE HOLDINGS (CRWD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات السهم التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 477.55$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 566.90$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد