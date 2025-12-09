تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 09-12-2025

ارتفع سعر عملة ستيلر كوين (XLMUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة منه لتصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار السلبي.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.2460، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 0.2310.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط