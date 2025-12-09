تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 09-12-2025

استقر سعر عملة سولانا كوين (SOLUSD) على انخفاض حاد خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وتأثره في وقت سابق بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 132.80، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 121.45.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط