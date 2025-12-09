شكرا لقرائتكم خبر عن البيتكوين يتراجع إلى 90.5 ألف دولار قبيل قرار حاسم للاحتياطي الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأميركي خلال تعاملات الثلاثاء قبيل قرار متوقع بخفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، فيما ارتفع الدولار الأسترالي بعد أن استبعد بنك الاحتياطي الأسترالي اتخاذ مزيد من إجراءات التيسير النقدي.

ويتأهب المستثمرون لقرار الفيدرالي، مع استعدادهم أيضاً لسلسلة من قرارات البنوك المركزية حول العالم قبل نهاية الأسبوع.

وقال مايكل بفيستر، محلل الصرف الأجنبي لدى "كومرتس بنك": "اجتماع الفيدرالي سيكون غداً، وبالتالي من المرجح ألا نشهد تحركات كبيرة لإعادة التموضع قبل ذلك."

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1% إلى 98.977 نقطة.

كما يترقب المتعاملون صدور مؤشر ثقة الشركات الصغيرة عن NFIB لشهر نوفمبر وبيانات فرص العمل (JOLTS) لشهر أكتوبر خلال الجلسة.

ومن جهتهم، خفّض مستثمرو السندات توقعاتهم بشأن وتيرة خفض الفائدة في 2026، مع تزايد الشكوك حول ما إذا كان كيفن هاسيت، الذي يعد المرشح الأوفر حظاً لخلافة جيروم باول بعد انتهاء ولايته في مايو، سيكون ميالاً للتيسير النقدي بالدرجة التي يأملها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ومع ذلك، تتوقع الأسواق أن يكون قرار التيسير خلال اجتماع الفيدرالي هذا الأسبوع شبه محسوم، مع تحوّل التركيز نحو التوقعات للعام المقبل.

وقال بفيستر: "حين تصدر بيان السياسة النقدية، سيتركز الاهتمام على مخطط النقاط (Dot Plot)"، مشيراً إلى اتساع فجوة الاختلاف في وجهات النظر بين صانعي القرار.

وأضاف أن انخفاض تقديرات مسار الفائدة في المخطط مقارنة بالاجتماع السابق قد لا يمثل دعماً كبيراً للدولار.

وتُظهر أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة CME أن العقود المستقبلية تسعّر احتمالاً ضمنياً بنسبة 89.4% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع المقرر يومي 9 و10 ديسمبر.

وتراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطة أساس إلى 4.1605% بعدما ارتفع لثلاث جلسات متتالية إلى أعلى مستوى في نحو ثلاثة أشهر.

وكتب محللو "ING" في مذكرة بحثية: "الأسواق اتجهت سريعاً نحو تسعير معدلات أعلى، ويبدو أن المستويات الجديدة مبررة وفق الأساسيات."

ارتفاع اليورو… والدولار الأسترالي يحافظ على مكاسبه

ارتفع اليورو بعد موجة بيع في أسواق السندات الألمانية يوم الإثنين، وذلك عقب تصريحات إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، لوكالة بلومبرغ، والتي قالت فيها إن الخطوة المقبلة للبنك قد تكون رفعاً للفائدة وليس خفضاً كما يراهن البعض، لكنها استبعدت حدوث ذلك في المدى القريب.

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 0.1% إلى 1.1653 دولار.

أما الدولار الأسترالي فحافظ على نبرة القوة، إذ ارتفع بنسبة 0.3% إلى 0.6645 دولار، بعدما ثبت الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي عند 3.6%، محذراً من أن ارتفاع التضخم قد يستمر.

وقال سيم موه سيونغ، محلل العملات لدى بنك سنغافورة: "لم يحاول البنك المركزي الأسترالي تهدئة التوقعات المتشددة للأسواق… ما قيل يتماشى مع وجهة النظر بأن البنك يميل أكثر نحو التشديد."

وتوسع صعود العملة بعد أن أكدت المحافظ ميشيل بولوك في مؤتمر صحفي أن خفض الفائدة لم يعد مطروحاً.

وقال بفيستر من "كومرتس بنك": "المؤتمر الصحفي أوضح أن خفض الفائدة انتهى الآن، وأن الخطوة المقبلة قد تكون رفعاً… وهذا كان كافياً لدفع الدولار الأسترالي للصعود."

الزلزال يؤثر على الين… واليوان والباوند يرتفعان

تراجع الين الياباني بنسبة 0.1% إلى 155.82 ين للدولار، بعد أن كان قد ارتفع بشكل طفيف في بداية التداولات الآسيوية عقب زلزال قوي بقوة 7.5 درجة ضرب شمال شرق البلاد، وأدى إلى أوامر بالإخلاء وتحذيرات من تسونامي خُففت لاحقاً إلى تحذيرات أقل شدة.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في "IG" بسيدني، إن الصدمة الأولى أعادت المخاوف بشأن هشاشة سلاسل الإمداد وخسائر التأمين واحتمالات تعطل الإنتاج الصناعي، مما عزز النبرة الحذرة في الأسواق قبل قرارات البنوك المركزية.

وارتفع اليوان الصيني في التداولات الخارجية في هونغ كونغ بنسبة 0.1% إلى 7.0623 يوان للدولار، بعدما اعتبر المستثمرون أن بيان اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصادر الإثنين لا يظهر استعجالاً لطرح حوافز إضافية.

كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.33470 دولار، وارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.3% إلى 0.57920 دولار.