مايكروسوفت تكشف عن استثمارات جديدة بقيمة 23 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة «مايكروسوفت» يوم الثلاثاء عن استثمارات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي بقيمة 23 مليار دولار، يوجَّه معظمها إلى الهند، فيما تعمّق شركة التكنولوجيا الأميركية رهاناتها على واحد من أسرع الأسواق الرقمية نمواً في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا إن «مايكروسوفت» ستنفق 17.5 مليار دولار في الهند ضمن أكبر استثمار لها في آسيا، وذلك استكمالاً لتعهد سابق بقيمة 3 مليارات دولار تم الإعلان عنه في وقت سابق هذا العام. ويبدأ برنامج الإنفاق الممتد لأربع سنوات في 2026، ما سيمنح الشركة أكبر حضور في مجال الحوسبة السحابية داخل الهند.

ومع وجود نحو مليار مستخدم للإنترنت ووفرة المواهب التقنية، أصبحت الهند وجهة رئيسية لعمالقة التكنولوجيا الأميركيين الذين يضخون مليارات الدولارات لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.

وتُعد مراكز البيانات فرصة الهند الأبرز لدخول طفرة الذكاء الاصطناعي، نظراً لافتقارها إلى قدرات واسعة في تصنيع الرقائق الإلكترونية.

وكانت «جوجل» قد أعلنت في أكتوبر عن نيتها استثمار 15 مليار دولار خلال خمس سنوات لبناء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في ولاية أندرا براديش جنوبي البلاد، وهو أكبر التزام لها في الدولة الأكثر سكاناً في العالم.

وقال ناديلا في منشور على منصة «إكس»، أرفقه بصورة تجمعه برئيس الوزراء ناريندرا مودي: إن استثمارات «مايكروسوفت» «ستساعد في بناء البنية التحتية والمهارات والقدرات السيادية التي تحتاجها الهند لتحقيق مستقبل يعتمد الذكاء الاصطناعي أولاً».

ويزور ناديلا الهند في رحلة تمتد ثلاثة أيام لحضور مؤتمرات «مايكروسوفت» الخاصة بالذكاء الاصطناعي، مع فعاليات تنطلق الأربعاء في العاصمة نيودلهي ومدينة بنغالورو التقنية والمركز المالي مومباي.

وتأتي هذه الاستثمارات — وهي الأحدث ضمن إنفاق ضخم لشركات التكنولوجيا في سباق الذكاء الاصطناعي المحموم — وسط جمود دبلوماسي بين نيودلهي وواشنطن بشأن الرسوم التجارية واتفاق تجارة متعثر.

خطط استثمارية في كندا

وكانت «مايكروسوفت» قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أنها ستستثمر أكثر من 7.5 مليار دولار كندي (5.42 مليار دولار أميركي) في كندا خلال العامين المقبلين، على أن تدخل القدرات السحابية الجديدة الخدمة في النصف الثاني من 2026. ويأتي ذلك ضمن خطة إنفاق إجمالية بقيمة 19 مليار دولار كندي للفترة من 2023 إلى 2027.

وسيُسهم هذا الاستثمار في توسيع عروض «Azure Local» داخل كندا، كما ستتعاون الشركة مع شركة الذكاء الاصطناعي الكندية الناشئة «Cohere» لتوفير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة عبر منصة «Azure».

ومن المتوقع أن تنفق «مايكروسوفت» وموفرو الخدمات السحابية الأميركيون الآخرون أكثر من 400 مليار دولار هذا العام لتوسيع مراكز البيانات اللازمة لدعم خدمات مثل «تشات جي بي تي» و«كوبيلوت» و«جيميني».

لكن الإنفاق المتسارع، مع محدودية الأدلة على مكاسب إنتاجية فعلية للذكاء الاصطناعي، وارتفاع التقييمات وتشابك الاستثمارات المتبادلة، كلها عوامل أثارت مخاوف من تشكُّل فقاعة في القطاع.

توسع في مراكز البيانات ومبادرات لتطوير المهارات

وقالت «مايكروسوفت» إن مركز البيانات الجديد في حيدر آباد سيكون أكبر مناطقها الفائقة في الهند، ومن المتوقع أن يبدأ العمل منتصف 2026. كما ستوسع المناطق السحابية الثلاث القائمة في تشيناي وحيدر آباد وبونه، فضلاً عن مضاعفة تعهد سابق بتأهيل 20 مليون هندي بمهارات الذكاء الاصطناعي بحلول 2030.

وبحسب شركة الاستشارات العقارية «كوليرز»، من المتوقع أن تزيد القدرة الإجمالية لمراكز البيانات في الهند أكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى نحو 4.5 غيغاواط بحلول 2030. ويُعادل الغيغاواط الواحد طاقة تشغيل تقدّر بنحو 750 ألف منزل في الولايات المتحدة.

وتوظّف «مايكروسوفت» أكثر من 22 ألف شخص في الهند ونحو 5300 في كندا.

وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن خطط لاستثمار 10 مليارات دولار في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية في البرتغال و15 مليار دولار في الإمارات العربية المتحدة.