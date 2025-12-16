شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض القطاع الخدمي الأمريكي إلى أدنى مستوياته في ستة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تتعرض أسعار النيكل لضغوط متجددة يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، حيث تحوم قرب أدنى مستوياتها في عدة أشهر، في وقت تستوعب فيه الأسواق إشارات ضعف جديدة من الاقتصاد الصيني، وتراجع السيولة مع اقتراب نهاية العام، إلى جانب موجة جديدة من التحذيرات بشأن فائض المعروض وتحديثات التوقعات الصادرة عن البنوك.



في لندن، واجه سعر النيكل القياسي صعوبة في استعادة الزخم بعد اختباره أدنى مستوى له في ثمانية أشهر مطلع الأسبوع، بينما انزلقت عقود النيكل في الصين إلى مستويات متدنية جديدة متعددة السنوات، ما يعزز الانطباع بأن السوق لا تزال محكومة بوفرة المعروض وحذر الطلب.



أين يتداول النيكل؟



قد يختلف “سعر النيكل اليوم” بحسب المؤشر المرجعي المعتمد (عقود بورصة لندن للمعادن لثلاثة أشهر، السعر النقدي، العقود المتداولة في البورصات، أو الأسواق الفورية الإقليمية). وفيما يلي أبرز المؤشرات المتداولة اليوم:

نيكل بورصة لندن للمعادن (عقود ثلاثة أشهر): أفادت التقارير بتراجع السعر بنسبة 0.2% إلى 14,310 دولاراً للطن خلال تعاملات لندن، بعد أن لامس أدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 14,235 دولاراً يوم الاثنين.

سعر الإغلاق المرجعي في بورصة لندن للمعادن (مؤجل ليوم واحد): أظهرت البورصة سعر إغلاق لعقود الثلاثة أشهر (مؤجل ليوم) عند 14,346 دولاراً، بانخفاض نسبته 1.65%.

نطاق التداول خلال الجلسة (عقود ثلاثة أشهر – عبر SMM): أظهرت بيانات سوقية متابعة على نطاق واسع افتتاح السعر عند 14,280 دولاراً، وبلوغ أعلى مستوى عند 14,350 دولاراً، وأدنى مستوى عند 14,250 دولاراً، مع تداول السعر لاحقاً قرب 14,310 دولارات.

عقود النيكل الآجلة (Investing.com): جرى تداول العقود الآجلة قرب 14,281 دولاراً، مع نطاق يومي بين 14,218 و14,320 دولاراً.

نيكل بورصة شنغهاي (SHFE): أفادت وكالة رويترز بأن سعر النيكل في بورصة شنغهاي هبط إلى أدنى مستوى في 40 شهراً عند 111,770 يواناً للطن، ما يسلط الضوء على ضعف السوق الصينية.



الخلاصة: عبر مختلف المؤشرات الرئيسية، يجري تداول النيكل فعلياً في نطاق منتصف 14 ألف دولار للطن، في حين تُظهر السوق المحلية الصينية الزخم السلبي الأوضح.



ما الذي يقود أسعار النيكل؟



تحركات النيكل اليوم لا تعود إلى عنوان واحد، بل إلى مزيج من الضغوط الاقتصادية الكلية، ومخاوف الطلب، وحسابات فائض المعروض.



1) عودة مخاوف الطلب في الصين إلى الواجهة



أحد أبرز العوامل الضاغطة على المعادن الصناعية اليوم هو الإشارة الأخيرة إلى تباطؤ جديد في النشاط الصناعي الصيني. فقد ذكرت وكالة رويترز أن إنتاج المصانع في الصين تباطأ إلى أدنى مستوى في 15 شهراً خلال نوفمبر، في حين واصلت أسعار المنازل الجديدة الانخفاض، وهي تركيبة عادة ما تضغط على توقعات الطلب على المعادن الأساسية.



وبما أن الفولاذ المقاوم للصدأ لا يزال يمثل أكبر محرك “يومي” للطلب على النيكل، فإن أي دلائل على ضعف الطلب في قطاعي البناء والتصنيع في الصين غالباً ما تنعكس سريعاً على أسعار النيكل.



2) فائض المعروض يهيمن على المشهد – والتوقعات تعزز ذلك



لا يزال فائض المعروض هو الموضوع المركزي في السوق، وقد تعزز مجدداً هذا الأسبوع.



وأشارت رويترز إلى أن شركة نورنيكل الروسية (Nornickel) رفعت تقديراتها لفائض النيكل، وأشارت إلى توقعات بفائض أكبر بكثير في عامي 2025 و2026 مقارنة بالتقديرات السابقة. ويكتسب هذا أهمية خاصة نظراً لكون نورنيكل واحدة من أكبر منتجي النيكل المكرر في العالم، ما يجعل توقعاتها المتعلقة بتوازن السوق محل متابعة دقيقة.



وفي الوقت نفسه، تظهر حالة الضعف عبر سلسلة القيمة الأوسع للنيكل:



سلطت رويترز الضوء على أن الحديد النيكل الخام (NPI) وكبريتات النيكل يشهدان ضعفاً منذ منتصف أكتوبر، ما يعكس الضغوط في مدخلات الفولاذ المقاوم للصدأ ومواد البطاريات.



3) سيولة نهاية العام تضخم حدة التحركات



مع تقليص العديد من المشاركين في السوق لمخاطرهم مع اقتراب نهاية العام، قد تصبح تحركات الأسعار أكثر حدة مما تبرره الأساسيات وحدها.



وفي تحديث سوقي نشرته رويترز، أشار محللون في Sucden Financial إلى أن تراجع السيولة قد يجعل تقلبات أسعار المعادن الأساسية أكثر مبالغة، ما يترك السوق عرضة لتحركات مفاجئة.



بعبارة أخرى، حتى عمليات بيع محدودة قد تدفع النيكل إلى هبوط أشد عندما تكون دفاتر الأوامر أضعف.



إشارات الصين داخل سوق النيكل: الأسعار الفورية، العلاوات، وطلب “الاقتصاد الحقيقي”

من أكثر الطرق فائدة لقراءة سوق النيكل النظر إلى ما وراء سعر بورصة لندن للمعادن، والتعمق في ما يحدث فعلياً في السوق المادية داخل الصين.



النيكل المكرر الفوري: أسعار منخفضة وعلاوات متباينة



أفادت شنغهاي ميتالز ماركت (SMM) بأن أسعار النيكل المكرر من الفئة الأولى في الصين يوم 16 ديسمبر تراوحت بين 111,700 و117,800 يوان للطن، بمتوسط 114,750 يواناً للطن، بانخفاض قدره 2,650 يواناً للطن خلال اليوم.



وفي الوقت نفسه، أشارت SMM إلى أن علاوات نيكل جينتشوان المكرر ظلت مرتفعة، حيث جرى تسعيرها عند نحو 5,500–5,700 يوان للطن (بمتوسط 5,600 يوان)، رغم تراجع السعر الأساسي.



وغالباً ما تشير هذه التركيبة — انخفاض الأسعار المطلقة مع صمود العلاوات — إلى سوق: يتسم فيها الطلب بالحذر (المشترون يقاومون الأسعار الأعلى)، لكن المواد “المفضلة” القابلة للتسليم لا تزال قادرة على تحقيق علاوة سعرية.



كبريتات النيكل المخصصة للبطاريات: تراجع مع ضعف شهية الشراء



في قطاع البطاريات، ذكرت SMM أن مؤشر كبريتات النيكل من درجة البطاريات بلغ 27,181 يواناً للطن، في حين تراوحت الأسعار المعروضة بين 27,430 و27,530 يواناً للطن، مع تراجع طفيف مقارنة باليوم السابق.



وعزت SMM النبرة الأضعف إلى مزيج من:

تراجع النيكل في بورصة لندن، ما خفف دعم التكاليف على المدى القريب،

ضعف الطلب من القطاعات التحويلية،

وحالة فتور عامة في شهية التخزين.

التحليل الرئيسي للنيكل اليوم: “البحث عن القاع” في مواجهة ضغط المخزونات



وصف تقرير تفصيلي صادر عن SMM بتاريخ 16 ديسمبر النيكل بأنه في مرحلة “البحث عن القاع” بعد كسر مستويات دعم فنية، مع بقاء فرص الصعود محدودة بفعل ارتفاع المخزونات وضعف الطلب.



كما قدمت SMM قراءة دقيقة للتجاذب بين دعم التكاليف وضغط المخزون:

حركة الأسعار (وفق SMM): استقر نيكل بورصة لندن للمعادن قرب 14,295 دولاراً للطن، بانخفاض 2.22%، في حين تراجع عقد النيكل الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي بنسبة 2.36% خلال اليوم.

وضع المخزونات: أشارت SMM إلى أن المخزون الاجتماعي من النيكل المكرر يبلغ نحو 59 ألف طن في ديسمبر، مع مخزونات بورصة لندن للمعادن قرب 253 ألف طن، وهو ما يعكس ضعف الطلب.

مناقشة “أرضية” التكاليف: سلطت SMM الضوء على معايير تكلفة إنتاج النيكل المكرر من مسارات وسيطة مختلفة، مشيرة إلى أن تكاليف المعالجة الهيدروميتالورجية أصبحت مستوى رئيسياً يراقبه المتعاملون بحثاً عن دعم محتمل للأسعار.

النطاق السعري القريب (الصين): توقعت SMM أن يتداول عقد النيكل الأكثر نشاطاً في بورصة شنغهاي بين 112,000 و116,000 يوان للطن على المدى القصير.

وتكمن أهمية هذا الإطار في أنه يعكس نفسية السوق الحالية: الأسعار يمكن أن تنخفض باتجاه مستويات التكلفة، لكن وفرة المخزون قد تبقي أي محاولات للصعود محدودة.



توقعات أسعار النيكل: ماذا حدّث المحللون اليوم (16 ديسمبر 2025)



برزت التوقعات إلى الواجهة مجدداً اليوم، مع تحديث لافت من أحد البنوك الكبرى.



مورغان ستانلي: النيكل مرشح “للتراجع” نحو 15,500 دولار للطن في 2026



في مذكرة نقلتها رويترز بتاريخ 16 ديسمبر، قامت مورغان ستانلي بمراجعة توقعاتها لأسواق المعادن الأساسية لعام 2026، وقالت إنها تتوقع أن تتراجع أسعار النيكل نحو 15,500 دولار للطن مع نمو الطلب بمعدل مماثل لنمو المعروض.



وفي الوقت نفسه، سلط البنك الضوء على عوامل متقاطعة تجعل آفاق النيكل معقدة:

تغييرات السياسات في إندونيسيا كمخاطر محتملة على جانب المعروض،

وخسارة الحصة السوقية في بطاريات المركبات الكهربائية كعامل ضغط على الطلب،

ما يُبقي سوق النيكل في حالة فائض حتى عام 2026 وفق تصور البنك.

ويُعد هذا التقدير مساراً “وسطياً”: فهو لا يتوقع موجة صعود حادة، لكنه يشير أيضاً إلى أن النيكل — رغم فائض المعروض — قد لا يظل عالقاً عند مستوياته المنخفضة الحالية إلى الأبد.



ما الذي يجب مراقبته لاحقاً لأسعار النيكل؟



مع استقرار النيكل قرب الحد الأدنى من نطاقه الأخير، يراقب المتعاملون والمشترون الصناعيون عدداً من المحفزات القريبة:

إشارات الطلب المقبلة من الصين متابعة بيانات النشاط الصناعي، والقطاع العقاري، ومؤشرات الفولاذ المقاوم للصدأ، إذ إن موجة البيع اليوم كانت مرتبطة بشكل وثيق بمخاوف النمو في الصين. سردية فائض المعروض مقابل مخاطر السياسات السوق توازن بين توقعات فائض المعروض وإمكانية أن تؤدي التنظيمات أو الحصص أو الاضطرابات — خصوصاً المرتبطة بإندونيسيا — إلى تشديد التوازنات بوتيرة أسرع من المتوقع. تسعير مواد البطاريات وسلوك الشراء أسعار كبريتات النيكل وسلوك الشراء في سلاسل الإمداد قد توفر مؤشرات مبكرة على الطلب، وفي الوقت الراهن تصف SMM المشتريات بأنها حذرة والصفقات بأنها متفرقة.

اتجاهات المخزون (بورصة لندن والصين)



تظل المخزونات والمعروض القابل للتسليم عاملاً محورياً في توجيه المعنويات، وتواصل التحليلات الحالية تسليط الضوء على ضغط المخزون كعامل كابح لأي ارتفاعات محتملة.