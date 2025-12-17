سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 17-12-2025

عاود سعر الذهب (GOLD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من استقراره أعلى مستوى الدعم الرئيسي 4,300$، والذي وفر له قاعدة قوية للارتداد، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما عزز من الزخم الإيجابي المحيط بالسعر.

ويأتي هذا الصعود في ظل استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الأمر الذي يدعم استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.