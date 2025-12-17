سعر الدولار مقابل الين يشهد تداولات سلبية متذبذبة – توقعات اليوم – 17-12-2025

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) بشكل طفيف خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل استمرار الضغط السلبي والديناميكي الناتج عن تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الأمر الذي يقلص من فرص تعافي السعر على المدى القريب، خاصة بعد تأثره في وقت سابق بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد كان يدعم تحركاته على المدى القصير.

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع بدء ظهور تقاطع سلبي في مؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي، وهو ما قد يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسعر ويفتح المجال لمزيد من التراجعات اللحظية إذا استمر هذا الزخم السلبي.