سعر الدولار مقابل الفرنك يشهد تداولات متقلبة – توقعات اليوم – 17-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-17 02:55AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي، ليحاول الزوج تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، وسط استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل.

محمد يوسف

