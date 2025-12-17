سعر الفضة يسجل مستويات قياسية جديدة – توقعات اليوم – 17-12-2025

انخفض سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تأثره في وقت سابق بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ما أدى به إلى تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من الضغوط السلبية المحيطة به، وبالإضافة إلى ما سبق نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليزيد من فرص تعميق خسائر الزوج على المدى القريب.