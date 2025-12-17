- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الفضة يسجل مستويات قياسية جديدة – توقعات اليوم – 17-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-17 02:58AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انخفض سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تأثره في وقت سابق بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ما أدى به إلى تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من الضغوط السلبية المحيطة به، وبالإضافة إلى ما سبق نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليزيد من فرص تعميق خسائر الزوج على المدى القريب.