سعر النفط خام برنت يبدأ بتصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 17-12-2025

2025-12-17 03:00AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استقر سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) على انخفاض بتداولات تتسم بالتذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تأثره بالضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مفرطة مقارنة بحركة الزوج، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة به.

