- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يتذبذب في منطقة تداولات ضيقة – توقعات اليوم – 17-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-17 03:03AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استقر سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تحركات متقلبة مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن في مقابل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، ما يقلص من فرص تعافي الزوج على المدى القريب.