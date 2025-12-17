سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يقع تحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة – توقعات اليوم – 17-12-2025

تقدم قليلاً سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولات تتسم بالتذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات الزوج لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، بالإضافة لمحاولته تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة لتداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج على المدى القريب.