الاقتصاد

سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يقع تحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة – توقعات اليوم – 17-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-17 02:42AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم قليلاً سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولات تتسم بالتذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات الزوج لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، بالإضافة لمحاولته تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة لتداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج على المدى القريب. 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

