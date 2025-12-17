سعر البلاتين يستأنف الارتفاع– توقعات اليوم 17-12-2025

بدأ سعر البلاتين تداولات هذا الصباح بإيجابية قوية لنلاحظ تجاوزه لمقاومة القناة الفرعية الصاعدة والمتمثلة بمستوى 1865.00$ مستغلا بذلك اتحاد المؤشرات الرئيسية بتوفيرها للعزم الإيجابي لنلاحظ تسجيله لمكاسب تاريخية جديدة بملامسته حاليا لمستوى 1898.00$.

نشير إلى أن محاولة تشكيل مستوى 1860.00$ للدعم الإضافي وبمواصلة توفير المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي, فإن هذه العوامل تؤكد الاستمرارية الإيجابية للفترة القريبة لنتوقع محاولة تحقيق السعر لمكاسب إضافية بانجذابه نحو 1925.000$ وصولا لمستوى 161.8% فيبوناتشي الامتدادي والمستقر قرب 1959.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1825.00$ و 1925.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع