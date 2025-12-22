الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 22-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 22-12-2025 1/2
  • تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 22-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 22-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-22 10:36AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

صعد سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح بتخطي مستوى المقاومة المهم 89,000$، مدفوعاً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم إيجابية تكسبه زخماً متجدد، في ظل تأثره باختراقه لخط ميل فرعي هابط في وقت سابق على المدى القصير، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يعزز من فرص تمديد مكاسب السعر على المدى القريب.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا