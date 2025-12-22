تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 22-12-2025

ارتفع سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليهاجم السعر مستوى المقاومة الحالي 3,045$، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تأثره في وقت سابق باختراق خط ميل فرعي هابط على المدى القصير، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.