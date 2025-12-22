سعر سهم سيتي جروب (C) يشهد ارتفاع أحجام التداول – توقعات اليوم – 22-12-2025

حلق سعر سهم سيتي جروب CITIGROUP, INC (C) عالياً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مصحوباً بزيادة تدريجية ملحوظة في احجام التداول، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل على المدى القصير داعم لهذا المسار، مع وجود دعم ديناميكي متواصل نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يعطيه مساحة أكبر لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 119.00$ مع وجود فرص قوية لاختراقه.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد