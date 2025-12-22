الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 22-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 22-12-2025 1/2
  • تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 22-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 22-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-22 11:51AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شهد سعر عملة داش (DASHUSD) حالة من التذبذب داخل نطاق محدود من التداولات الجانبية، ليحاول السعر تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما ضغط على السعر وأجبره على الاستمرار في حالة التذبذب.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر العملة الرقمية بتداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 43.30$، ليستهدف مستوى الدعم 34.90$.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا