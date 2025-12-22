تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 22-12-2025

شهد سعر عملة داش (DASHUSD) حالة من التذبذب داخل نطاق محدود من التداولات الجانبية، ليحاول السعر تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما ضغط على السعر وأجبره على الاستمرار في حالة التذبذب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر العملة الرقمية بتداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 43.30$، ليستهدف مستوى الدعم 34.90$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط