الذهب يقتحم مستويات 4,500 دولار لأول مرة في التاريخ

•الدولار الأمريكي يعمق خسائره قبل عطلات عيد الميلاد

•الأسواق في انتظار أدلة قوية حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي،لتواصل تحطيم أرقامها القياسية ،مع اقتحام مستويات 4,500 دولارًا للأونصة لأول مرة في التاريخ ،وسط الطلب الاستثماري القوي على المعدن الثمين ، وبدعم استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية في سوق صرف العملات الأجنبية.



تأتي تلك التطورات في ظل ارتفاع احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين خلال العام المقبل،ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات نمو اقتصاد الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من هذا العام.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.95% إلى (4,525.96$) كأعلى مستوى على الإطلاق ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,484.25$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,467.84$).



•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء، حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.9%،في ثالث مكسب يومي على التوالي.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ،ليعمق خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى في شهرين ونصف ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



تأتي تلك الخسائر وسط نشاط عمليات بيع الدولار الأمريكي قبيل انطلاق عطلات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة ،وتحت ضغط تعليقات حِذرة لبعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،والتي توضح تنامي القلق حيال ضعف مؤشرات سوق العمل في الولايات المتحدة.



قال إريك بريغار، مدير إدارة مخاطر العملات الأجنبية والمعادن الثمينة في شركة سيلفر غولد بول في تورنتو: قد نشهد انخفاضًا في قيمة الدولار الأمريكي العام المقبل، على الأقل في الربع الأول، لأن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر بشكل متزايد إلى الاعتراف بأن سوق العمل ليس في وضع جيد.



وأضاف بريغار: قد يُجبر الاحتياطي الفيدرالي على تقديم بعض التنازلات بشأن خفض أسعار الفائدة، وبوتيرة أكبر مما فعل حتى الآن.. السوق يرغب في خفض الفائدة، وترجح التوقعات أن نشهد رئيسًا جديدًا للاحتياطي الفيدرالي أكثر ميلاً للتيسير النقدي، يسعى إلى تحقيق ذلك.



الفائدة الأمريكية

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يناير 2026 مستقر حاليًا عند 87% ،وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس مستقر عند 13%.



•ويُسعّر المستثمرون حاليًا خفضين لسعر الفائدة الأمريكية على مدار العام المقبل ،في حين توقعات الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.



توقعات حول أداء الذهب

قال محللو ميتسوبيشي:مع تسجيل المعادن النفيسة أسعارًا قياسية في هذا التوقيت المتأخر من العام، حين كان المرء عادةً يجد وقتًا لكتابة بطاقة تهنئة بعيد الميلاد أو اثنتين، فإن الخلاصة الأهم ربما هي أن المستثمرين لم يتعاملوا مع فترة العطلات كمناسبة لجني الأرباح.



وقال المحلل في ماركت بالس التابعة لشركة اواندا "زين فاودا": زادت رهانات خفض أسعار الفائدة عقب صدور أحدث بيانات التضخم وسوق العمل في الولايات المتحدة، وهو ما يدعم الطلب على المعادن النفيسة.



وأضاف فاودا: أن الطلب على الملاذات الآمنة من المتوقع أن يظل قويًا أيضًا في ظل التوترات في الشرق الأوسط، وحالة عدم اليقين بشأن التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، والتحركات الأمريكية الأخيرة ضد ناقلات النفط الفنزويلية.

صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ظلت أمس الثلاثاء بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,054.56 طن متري،والذي يعد أعلى مستوى منذ 23 يونيو 2022.



نظرة فنية

