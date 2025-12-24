سعر سهم كوكاكولا (KO) يظهر علامات متباينة – توقعات اليوم – 24-12-2025

انخفض سعر سهم كوكاكولا COCA-COLA COMPANY (KO) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتخطى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعرضه للضغط السلبي على تحركاته القادمة، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي من مؤشرات القوة النسبية، ولكن في المقابل من ذلك يسيطر الاتجاه الرئيسي الصاعد على حركة السهم بالمدى المتوسط، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه داعم لهذا المسار.

لذلك فطيلة استقرار سعر السهم أعلى الدعم 68.80$ فإن توقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 71.30$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي