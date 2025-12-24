سعر سهم Accenture (ACN) يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 24-12-2025

واصل سعر سهم دولار تري DOLLAR TREE, INC (DLTR) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تماسك مستوى الدعم المهم 118.00$، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 132.40$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي