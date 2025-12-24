- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم فورد (F) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 24-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-24 11:42AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
واصل سعر سهم دولار تري DOLLAR TREE, INC (DLTR) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار.
لذلك فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تماسك مستوى الدعم المهم 118.00$، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 132.40$.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي