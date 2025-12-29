سعر النفط الخام يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 29-12-2025

مدد سعر سهم دلالة (DBIS) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليؤكد على اختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، مستفيداً من الدعم الديناميكي والمتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من احتمالية تمديد السهم لمكاسبه على المدى القريب، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، وهو ما أدى إلى تباطؤ مكاسب السهم الأخيرة، نظراً لحاجته إلى تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى الدعم 0.939 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 1.036 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد