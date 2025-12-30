تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 30-12-2025

تراجع سعر عملة لايت كوين (LTCUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليرتكز من جديد إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 76.50$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 80.15$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد