تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 30-12-2025

انزلق سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر الزوج خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ما عرضه للضغط السلبي والذي أدى بدوره إلى تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من تلك الضغوط المحيطة بالزوج، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه البيعي بها.