تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 09-01-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-01-09 17:03PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الاخيرة، لينجح في تخطي مستوى المقاومة الرئيسي 4,500$، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

