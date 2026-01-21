تحديث توقع سعر الذهب اليوم 21-01-2026

تأثر سعر المؤشر بعوامل سلبية عديدة نذكر منها استمرار تشكيل مستوى 99.10 لحاجز مهم إضافة لتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتسلله دون مستوى 50 لنلاحظ تفعيله مؤخرا للهجوم السلبي وتكبده لخسائر ملموسة بوصوله نحو 98.00.

حاليا وبثبات التداولات دون محور المتوسط المتحرك 55 والذي يشكل بدوره لحاجز إضافي بتذبذبه قرب 98.65, نتوقع تشكيل السعر لموجات سلبية جديدة ليحاول الضغط على الدعم المتمثل بمستوى 97.85.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 98.00 و 98.65

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات 99.10