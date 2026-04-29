برنت يسجل أعلى مستوى في شهر مع تصاعد المخاوف بشأن استمرار تعطل مضيق هرمز

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار بشكل طفيف يوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لقرار أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، والذي يُتوقع أن يكون الأخير لرئيسه جيروم باول في منصبه كرئيس، وذلك في ظل استمرار الحرب مع إيران دون مؤشرات واضحة على قرب حلها.

وشهدت الأسواق نشاطًا محدودًا، بسبب إغلاق الأسواق في اليابان لعطلة رسمية، إضافة إلى حالة الحذر قبل صدور سلسلة من قرارات البنوك المركزية خلال الـ48 ساعة المقبلة، إلى جانب إعلان نتائج شركات كبرى مثل أمازون ومايكروسوفت وميتا بعد إغلاق جلسة الأربعاء.

وتراجع اليورو بنسبة 0.07% إلى 1.1705 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.05% إلى 1.3513 دولار، مبتعدين أكثر عن أعلى مستوياتهما في وقت سابق من هذا الشهر. ويُتداول اليورو حاليًا بنحو 1% أقل من مستواه في نهاية فبراير عندما اندلعت الحرب، في حين ظل الجنيه الإسترليني دون تغيير يُذكر.

ومن المنتظر أن يتصدر قرار الفيدرالي المشهد لاحقًا، حيث يُرجح على نطاق واسع تثبيت أسعار الفائدة، مع تركيز الأسواق على تقييم صناع السياسة لتأثير الحرب على الاقتصاد، وكذلك مستقبل جيروم باول داخل البنك المركزي.

وقالت كارول كونغ، محللة العملات في بنك كومنولث بنك أوف أستراليا (Commonwealth Bank of Australia): “السؤال هو ماذا سيفعل باول، لأنه لا يزال يشغل منصب عضو مجلس المحافظين حتى عام 2028، فهل سيستقيل بعد انتهاء ولايته كرئيس أم سيبقى كعضو ويؤدي دورًا شبيهًا برئيس ظل؟”.

وأضافت أن باول سبق أن أشار إلى أنه سيبقى إذا شعر أن استقلالية الفيدرالي مهددة، ما يعني أن قراره سيعتمد على تقييمه لهذا الأمر.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، وصلت الجهود لإنهاء الحرب مع إيران إلى طريق مسدود، حيث أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم رضاه عن المقترح الأخير من طهران، مطالبًا بمعالجة الملف النووي منذ البداية.

وارتفعت أسعار النفط لليوم الثامن على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ مايو 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. وارتفع عقد يونيو – الذي ينتهي تداوله الأربعاء – بنسبة 1% إلى 112 دولارًا للبرميل، بينما سجل عقد يوليو الأكثر نشاطًا 105 دولارات، ما أضعف الثقة ودعم الطلب على الدولار كملاذ آمن.

وقال ديريك هالبيني، رئيس أبحاث الأسواق العالمية في بنك ميتسوبيشي يو إف جي (MUFG): “النفط عاد للتداول فوق مستوى 110 دولارات للبرميل، ما يزيد من احتمالات تداعيات اقتصادية أكثر حدة خلال الصيف”.

وأضاف أن أوروبا وآسيا ستكونان الأكثر تضررًا، وإذا استمر الوضع، فقد يواجه اليورو والعملات الآسيوية ضغوطًا هبوطية إضافية.

الين تحت الضغط وترقب للتدخل

استقر الين الياباني دون مستوى 160 مقابل الدولار، رغم تلميحات بنك اليابان (Bank of Japan) بعد اجتماعه الأخير إلى احتمال قوي لرفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وسجل الين 159.63 مقابل الدولار دون تغير يُذكر، لكنه فقد نحو 0.6% من قيمته هذا الشهر وأكثر من 2% منذ بداية الحرب، ويرجع ذلك جزئيًا إلى اعتماد اليابان الكبير على واردات الطاقة.

وأكد محافظ البنك كازو أويدا استعداد البنك لرفع الفائدة لمنع انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى التضخم العام، بشرط أن يكون التباطؤ الاقتصادي الناتج عن أزمة الشرق الأوسط محدودًا.

وقال سيم موه سيونغ، المحلل في بنك OCBC: “هناك نبرة تميل للتشديد، وربما كان البنك سيرفع الفائدة لولا الحرب، لكن أي زيادات قادمة ستكون تدريجية”.

وأضاف أن الين يواجه حدًا أدنى للخسائر مع اقترابه من مستويات قد تستدعي تدخل السلطات، لكن من الصعب توقع صعود قوي في الوقت الحالي.

وتُظهر البيانات الأسبوعية أن المستثمرين يحتفظون بأكبر مراكز بيع على الين منذ أواخر يوليو 2024، أي بعد فترة قصيرة من آخر تدخل حكومي عندما تجاوز سعر الصرف 161 ينًا للدولار.

ولا يزال المتداولون في حالة ترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة، حيث يُنظر إلى مستوى 160 ينًا للدولار كنقطة حرجة قد تدفع إلى ذلك.

وفي أماكن أخرى، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.26% إلى 0.7164 دولار، بعد صدور بيانات تضخم محلية أظهرت استمرار الضغوط السعرية، رغم أن مؤشر التضخم الأساسي المعدل جاء أقل قليلًا من التوقعات.