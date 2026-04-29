تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 29-04-2026

انخفض سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليؤكد بذلك على كسره لمستوى الدعم 4,600$، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة موجة فرعية هابطة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لتعميق خسائره على المدى القريب.