اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 3 أسابيع قبيل قرارات المركزي الأوروبي

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يواصل الصعود في سوق الصرف الأجنبي

•ترامب يُجري محادثات بشأن استمرار الحصار المفروض على إيران

•خام برنت يسجل أعلى مستوى في 6 أسابيع بسبب تهديدات الجيش الأمريكي

•الأسواق في انتظار أدلة حاسمة حول مسار أسعار الفائدة الأوروبية هذا العام



تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع ،مع استمرار عزوف المستثمرين عن المخاطرة تركيزًا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل، بسبب دراسة الولايات المتحدة استمرار الحصار البحري المفروض على إيران.



يختتم البنك المركزي الأوروبي، في وقت لاحق اليوم، اجتماعه الدوري الثالث للسياسة النقدية لعام 2026، وسط توقعات استمرار تثبيت أسعار الفائدة ،وذلك للاجتماع السابع على التوالي.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: انخفض اليورو مقابل الدولار بنحو0.2% إلى (1.1655 $) الأدنى منذ 9 أبريل الجاري ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1676$) ،وسجل أعلى مستوى عند (1.1689$).



•أنهي اليورو تعاملات الأربعاء منخفضاً بنسبة 0.3% مقابل الدولار،في ثاني خسارة يومية على التوالي ، بسبب تهديدات الجيش الأمريكي بشن ضربات محدودة على إيران ،بالإضافة إلى اجتماع متشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.15% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى نحو ثلاثة أسابيع ،عاكساً استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



يأتي هذا الصعود مع تركيز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل،وسط تصاعد مخاوف تعثر المحادثات السلام الحالية بين الولايات المتحدة وإيران ، وتزايد احتمالات تجدد المواجهات العسكرية في الشرق الأوسط.



وصلت الجهود لإنهاء الحرب مع إيران إلى طريق مسدود، حيث أبدى دونالد ترامب استياءه من آخر مقترح من طهران، إذ يرغب الرئيس الأمريكي في معالجة الملف النووي كجزء أساسي من اتفاق السلام.



ناقش الرئيس دونالد ترامب مع كبرى شركات النفط سبل الحد من تداعيات الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، والذي قد يمتد لعدة أشهر، بما يضمن استقرار الإمدادات وتقليص الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.



أسعار النفط العالمية

تواصل أسعار النفط صعودها في الأسواق العالمية ،وسجل خام برنت أعلى مستوياته في ستة أسابيع ، وسط مخاوف من اضطرابات مطولة في الإمدادات مع استمرار إغلاق مضيق هرمز.



وأفادت تقارير إعلامية بأن الجيش الأمريكي سيطلع ترامب على الإجراءات المحتملة ضد إيران خلال اجتماع في وقت لاحق اليوم ،والتي قد تتضمن ضربات عسكرية "قصيرة وقوية" تستهدف البنية التحتية الإيرانية.



البنك المركزي الأوروبي

يختتم البنك المركزي الأوروبي، في وقت لاحق اليوم، اجتماعه الدوري الثالث للسياسة النقدية لعام 2026، وسط توقعات استمرار تثبيت أسعار الفائدة ،ومن المنتظر أن يحمل البيان المرتقب المزيد من الإشارات والتوضيحات حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة على مدار هذا العام.



التوقعات مستقرة حاليًا حول الإبقاء أسعار الفائدة الأوروبية دون أي تغيير عند نطاق 2.15 % ،والذي يعد أدنى مستوى منذ أكتوبر 2022 ،وذلك للاجتماع السابع على التوالي.



قرار الفائدة الأوروبية وبيان السياسة النقدية يصدر بحلول الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش ، وتتحدث رئيسة المركزي الأوروبي"كريستين لاجارد" فى المؤتمر الصحفي بحلول الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش.



توقعات حول أداء اليورو

نتوقع هنا في موقع "أف اكس نيوز تودي":إذا جاءت تعليقات البنك المركزي الأوروبي أقل عدوانية عما هو متوقعًا في الأسواق ،ستتراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية هذا العام ،مما سيؤدي تفاقم خسائر سعر صرف اليورو مقابل سلة من العملات العالمية.



نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار بين ضغط هابط واحتمالات ارتداد قوي – توقعات اليوم – 30-04-2026