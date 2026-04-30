سعر النحاس يلامس الهدف التصحيحي-توقعات اليوم 30-4-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-04-30 06:33AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أنهى سعر النحاس الهبوط التصحيحي الأخير بملامسته للهدف المستقر عند 5.8100$ والذي قد يشكل بدوره عائق أمام التداولات السلبية لنلاحظ تذبذبه بشكل جانبي قرب مستوى 5.8500$.

 

تعارض المؤشرات الرئيسية قد يقلص من فرص محاولة تشكيل السعر لموجات صاعدة تحديدا بتشكيل مستوى 5.9700$ لحاجز إضافي, بينما استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي قد يدفع بالسعر لكسر مستوى 5.8100$ ليجبره ذلك على تكبد خسائر إضافية قد تمتد قريبا نحو 5.7000$ و5.5900$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.7000 $ و 5.9100$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي

