سعر النحاس يلامس الهدف التصحيحي-توقعات اليوم 30-4-2026

أنهى سعر النحاس الهبوط التصحيحي الأخير بملامسته للهدف المستقر عند 5.8100$ والذي قد يشكل بدوره عائق أمام التداولات السلبية لنلاحظ تذبذبه بشكل جانبي قرب مستوى 5.8500$.

تعارض المؤشرات الرئيسية قد يقلص من فرص محاولة تشكيل السعر لموجات صاعدة تحديدا بتشكيل مستوى 5.9700$ لحاجز إضافي, بينما استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي قد يدفع بالسعر لكسر مستوى 5.8100$ ليجبره ذلك على تكبد خسائر إضافية قد تمتد قريبا نحو 5.7000$ و5.5900$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.7000 $ و 5.9100$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي