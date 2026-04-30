الارشيف / الاقتصاد

سعر البلاتين يبدأ بإيجابية– توقعات اليوم 30-4-2026

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يبدأ بإيجابية– توقعات اليوم 30-4-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-04-30 06:33AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بدأ سعر البلاتين تداولات هذا الصباح بإيجابية واضحة مستندا بذلك لتشكيل مستوى 1865.00$ لدعم إضافي لنلاحظ تعويضه لبعض الخسائر باستقراره قرب مستوى 1915.00$.

 

نجاح السعر بالثبات فوق مستوى 1865.00$ قد يساهم بتفعيل المحاولات الصاعدة للفترة القريبة والتي قد تستهدف بدورها لمستوى 1960.00$ و1985.00$ على التوالي, بينما هبوط السعر دون الدعم الإضافي سيفتح أمامه باب لاستهداف محطات تصحيحية جديدة بانجذابه أولا نحو 1825.00$ وصولا للهدف التالي المستقر عند 1775.00$.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1865.00$ و 1940.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

