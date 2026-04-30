سعر البلاتين يبدأ بإيجابية– توقعات اليوم 30-4-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-04-30 06:33AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
بدأ سعر البلاتين تداولات هذا الصباح بإيجابية واضحة مستندا بذلك لتشكيل مستوى 1865.00$ لدعم إضافي لنلاحظ تعويضه لبعض الخسائر باستقراره قرب مستوى 1915.00$.
نجاح السعر بالثبات فوق مستوى 1865.00$ قد يساهم بتفعيل المحاولات الصاعدة للفترة القريبة والتي قد تستهدف بدورها لمستوى 1960.00$ و1985.00$ على التوالي, بينما هبوط السعر دون الدعم الإضافي سيفتح أمامه باب لاستهداف محطات تصحيحية جديدة بانجذابه أولا نحو 1825.00$ وصولا للهدف التالي المستقر عند 1775.00$.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1865.00$ و 1940.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم