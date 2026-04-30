S&P 500 وناسداك في طريقهما لتحقيق أفضل أداء شهري منذ 2020

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتجه مؤشرا S&P 500 وناسداك المركب لإنهاء شهر أبريل على أكبر مكاسب منذ عام 2020، في إشارة إلى أن متانة أرباح الشركات ساعدت في تهدئة مخاوف المستثمرين رغم صدمة تاريخية في إمدادات النفط.

ويعكس هذا الصعود اعتماد المستثمرين بشكل كبير على قوة الأرباح لتجاوز الاضطرابات الجيوسياسية، لكن ذلك يزيد من مخاطر حدوث تراجع سريع إذا بدأت الشركات في الإشارة إلى أن التكاليف المرتبطة بالحرب تضغط على النمو.

وقال أنجيلو كوركافاس، كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي لدى Edward Jones: “هناك صراع كبير بين العوامل، لكن جانب الأرباح هو الذي يتفوق حتى الآن”.

وأضاف: “تحاول السوق النظر إلى ما وراء حالة عدم اليقين قصيرة الأجل، لكن كلما طال أمدها، أصبحت الضغوط أكثر حدة”.

وبحلول الساعة 10:14 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 429.39 نقطة، أو 0.88%، ليصل إلى 49,233.73 نقطة، بينما استقر مؤشر S&P 500 عند 7,138.78 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 77.65 نقطة، أو 0.31%، إلى 24,595.59 نقطة.

ومع ذلك، يتجه مؤشر S&P 500 لتحقيق أكبر مكاسب شهرية له منذ نوفمبر 2020، بينما يسير ناسداك نحو أفضل أداء شهري منذ أبريل 2020، في حين يقترب مؤشر داو جونز من تسجيل أقوى أداء شهري له منذ نوفمبر 2024.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الخميس أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة تسارع خلال الربع الأول مدفوعًا بانتعاش الإنفاق الحكومي، إلا أن هذه الزيادة يُرجح أن تكون مؤقتة، في ظل ارتفاع أسعار الوقود نتيجة الحرب مع إيران، مما يضغط على ميزانيات الأسر.

وجاءت نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى قوية في المجمل، حيث ارتفعت أسهم ألفابت بنسبة 6.1% لتسجل مستوى قياسيًا بعد أداء قوي لوحدة الحوسبة السحابية.

في المقابل، تراجعت أسهم ميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت بنسبة 8.4% و4.8% على التوالي، بعد إعلان خطط الإنفاق الرأسمالي، بينما انخفض سهم أمازون بنسبة 2.1% رغم تجاوز توقعات مبيعات الحوسبة السحابية.

وسجلت سبعة من أصل 11 قطاعًا رئيسيًا ضمن مؤشر S&P 500 مكاسب، بقيادة قطاع المرافق الذي ارتفع بنسبة 1.6%.

كما قيّم المستثمرون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء، حيث قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة، في حين أشار ثلاثة مسؤولين إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية بما لا يسمح بالإشارة إلى توجه نحو خفض الفائدة.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوى لها في نحو أربع سنوات، وسط مخاوف من اضطراب طويل الأمد في أسواق النفط، بعد تقرير لموقع أكسيوس أفاد بأن الرئيس دونالد ترامب سيتلقى إحاطة من قائد القيادة المركزية الأمريكية بشأن خطط جديدة لعمل عسكري محتمل ضد إيران.

وقال ديفيد موريسون، كبير محللي الأسواق لدى Trade Nation: “يبدو أيضًا أن هناك إلحاحًا متزايدًا من إدارة ترامب لحسم الأمور”.

ورغم تراجع أسعار النفط من ذروتها، فإنها لا تزال مرتفعة عند نحو 110 دولارات للبرميل.

وأضعف تقرير “أكسيوس” موجة التفاؤل التي سادت لأسابيع بشأن استمرار المسار الدبلوماسي لحل النزاع بين الولايات المتحدة وإيران رغم التعثرات.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، ارتفع سهم إيلي ليلي بنسبة 7% بعد أن رفعت شركة الأدوية توقعاتها للأرباح السنوية مدفوعة بالطلب المستمر على أدوية إنقاص الوزن.

كما صعد سهم كاتربيلر بنسبة 8.4% ليسجل مستوى قياسيًا، عقب إعلان الشركة المصنعة لمعدات البناء والتعدين عن أرباح أعلى في الربع الأول.

وتفوقت الأسهم الصاعدة على الهابطة بنسبة 2.14 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 1.6 إلى 1 في ناسداك.

وسجل مؤشر S&P 500 عدد 20 مستوى مرتفعًا جديدًا خلال 52 أسبوعًا مقابل 13 مستوى منخفضًا، بينما سجل مؤشر ناسداك المركب 54 مستوى مرتفعًا جديدًا و71 مستوى منخفضًا جديدًا.