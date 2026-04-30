تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 30-04-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-04-30 16:17PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
ارتفع سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، وتماسك مستوى الدعم 75,500$، ولكن في المقابل من ذلك يظل الاتجاه التصحيحي الهابط هو المسيطر على المدى القصير مع تحركات السعر ضمن نطاق قناة سعريه هابطة شديدة الانحدار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل على المدى القريب.