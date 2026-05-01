تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 01-05-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-05-01 05:11AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
كرر سعر الغاز تذبذبه فوق الدعم الإضافي المتمركز عند 2.620$ لنلاحظ بدء تشكيله حاليا لبعض الموجات التصحيحية ليستقر من خلالها قرب 2.800$ متأثرا بمحاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع.
قد ينجح السعر بتسجيله لمكاسب لحظية باندفاعه قريبا نحو 3.000$ وصولا للمقاومة الممتدة نحو 3.180$, أما تسلله دون الدعم الإضافي وتقديمه لإغلاق سلبي سيؤكد ذلك استعداده لاستئناف الهجوم السلبي ولنذكر بتمركز الأهداف السلبية قرب مستوى 2.390$ وصولا نحو 2.250$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.620$ و 3.000$
توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المنخفض