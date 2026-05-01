تحديث توقع سعر الفضة اليوم 01-05-2026

فشل سعر المؤشر بتداولات يوم أمس بتحقيقه لاختراق الحاجز المستقر عند 98.85 ليجبره ذلك على تأجيل الهجوم الصاعد وتفعيل المسار التصحيحي الهابط من جديد لنلاحظ تسلله حاليا دون محور المتوسط المتحرك 55 واستقراره قرب 98.05.

لا مفر حاليا أمام السعر من تقديمه لتداولات تصحيحية جديدة نظرا لتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي الإضافي لنبقى بانتظار مهاجمته قريبا لمستوى 97.80 ومن ثم ليحاول الضغط على الدعم الممتد نحو 97.55.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.85 و 98.40

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز