تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 01-05-2026

انخفض سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستقر من جديد دون سعر 4,600$، في إشارة إلى حجم الضغط السلبي المحيط بالسعر، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل على المدى القريب، كما نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية بعد تشكيلها لدايفرجنس سلبي.