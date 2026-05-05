تراجع طفيف في الوظائف الشاغرة الأمريكية يقابله ارتفاع قوي في التوظيف خلال مارس

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأمريكي خلال تعاملات يوم الثلاثاء، في وقت تترقب فيه الأسواق تطورات الحرب المرتبطة بـ إيران، بينما حافظ الين الياباني على استقراره في تداولات هادئة، عقب مكاسب حادة الأسبوع الماضي وسط شبهات بتدخل من طوكيو لدعمه.

وبات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط محل شك مجددًا، بعد أن شنت الولايات المتحدة وإيران هجمات جديدة في إطار الصراع للسيطرة على مضيق هرمز، وسط تقارير متضاربة بشأن حركة السفن عبر المضيق خلال الأيام الأخيرة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 98.44 نقطة، بعد أن ارتفع بنسبة 0.3% يوم الاثنين. وبلغ سعر اليورو 1.1691 دولار، في حين سجل الجنيه الإسترليني 1.3538 دولار.

وقالت جين فولي: “أعتقد أن السوق يدرك جيدًا أن تدفق الأخبار يمكن أن يتغير بسرعة كبيرة، وأن الأمور قد تتجه في أي من الاتجاهين، ولهذا نرى حالة من الترقب والحذر.”

في غضون ذلك، تراجع الدولار الأسترالي بشكل طفيف بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة، كما كان متوقعًا، للاجتماع الثالث على التوالي في محاولة لكبح التضخم، ليسجل في أحدث تداولاته 0.7154 دولار، منخفضًا بنسبة 0.18% خلال اليوم.

وقام البنك المركزي برفع توقعاته للتضخم بشكل حاد، في حين خفض توقعاته للنمو الاقتصادي والتوظيف، نتيجة صدمة أسعار الطاقة العالمية.

وقال مات سيمبسون إن البنك الاحتياطي الأسترالي اتخذ موقفًا متشددًا، لكنه لا يزال يترك الباب مفتوحًا لاحتمال تنفيذ زيادة أو زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة بحلول ديسمبر.

المتداولون يراقبون الين عن كثب

وسجل الين 157.19 مقابل الدولار، بالقرب من أقوى مستوياته في شهرين، بعد موجة من المكاسب الحادة منذ يوم الخميس، حين أفادت مصادر بأن السلطات اليابانية تدخلت في سوق العملات لوقف تراجع حاد في العملة.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي إنفاق طوكيو نحو 35 مليار دولار لدعم الين، رغم أن المحللين يرون أن هذه الخطوة غير مرجح أن توفر دعمًا طويل الأمد للعملة.

وظل الين يعاني لسنوات، متأثرًا بأسعار الفائدة شديدة الانخفاض في اليابان، واتساع الفجوة مع الاقتصادات المتقدمة ذات العوائد الأعلى، إلى جانب المخاوف المالية المتزايدة، فيما زادت صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب من الضغوط عليه.

وقالت ديبالي بهارجافا إن التدخل المشتبه به أعاد فقط ضبط نطاق تداول الدولار مقابل الين على المدى القصير، دون أن يغير الضغوط الهيكلية الدافعة لبيع الين.

وأثار ارتفاع مؤقت في الين يوم الاثنين تكهنات بتدخل جديد من اليابان، خاصة بعد تحذيرات رسمية الأسبوع الماضي خلال عطلة “الأسبوع الذهبي”.

من جانبها، قالت شارو تشانانا إن الأسواق تدرك حساسية مستوى 160 مقابل الدولار سياسيًا، ما يعني أن تحركات محدودة في تداولات ضعيفة قد تؤدي إلى عمليات تغطية مراكز بيع كبيرة.

وأضافت: “على المدى القريب، قد يظل زوج الدولار/ين متقلبًا ضمن نطاق أوسع بين 155 و160، مع احتمال تدخل السلطات لمنع اختراق واضح لمستوى 160 بدلًا من السعي لعكس اتجاه الين بشكل دائم.”

ويرتبط مصير الين أيضًا بأسعار النفط وسرعة انتهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وقال فاسو مينون: “الكثير يعتمد على أسعار النفط، فإذا ارتفعت أو ظلت عند مستويات مرتفعة، فقد يتعرض الين لضغوط مجددًا.”