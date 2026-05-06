سعر الدولار مقابل الين يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 06-05-2026

يشهد سعر البتكوين (BTCUSD) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، في محاولة لاكتساب زخم إيجابي جديد قد يساعده على استئناف التعافي والصعود، وفي الوقت نفسه يعمل السعر على تفريغ جزء من حالة التشبع الشرائي الظاهرة على مؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور إشارات سلبية قد تضغط على الأداء اللحظي وتدفع نحو بعض التهدئة في وتيرة الصعود.

ورغم ذلك لا يزال الاتجاه العام مدعوماً بتداول السعر أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من استقرار المسار الصاعد على المدى القصير، كما تأتي تحركات السعر بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة، ما يعكس قوة الاتجاه الحالي، ويُبقي فرص استئناف الصعود قائمة بمجرد استعادة الزخم الإيجابي.