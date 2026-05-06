سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يكتسي باللون الأخضر – توقعات اليوم – 06-05-2026

قفز سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على إثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.