سعر النفط خام برنت يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 06-05-2026

قفز سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السعر في اختراق مستوى المقاومة المحوري 0.7185، مستفيداً من الدعم الإيجابي والديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.