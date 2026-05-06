سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – توقعات اليوم – 06-05-2026

يشهد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) تداولات متذبذبة على مستوياته الحظية الأخيرة، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة المهم والقريب 2,400$، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها.