الدولار الأسترالي يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 4 سنوات وسط أجواء إيجابية

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يتراجع مقابل سلة من العملات العالمية

•ترامب يقول إن تقدمًا كبيرًا قد أُحرز في التوصل إلى اتفاق مع إيران

•ميشيل بولوك تمهد لمزيد من رفع أسعار الفائدة في أستراليا

•احتمالات قوية لرفع أسعار الفائدة الأسترالية في يونيو المقبل



ارتفع الدولار الأسترالي بالسوق الأسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل نظيره الأمريكي،مسجلاً أعلى مستوى في أربع سنوات ،وسط أجواء إيجابية تسيطر على الأسواق العالمية وتباطؤ عمليات شراء العملة الأمريكية كملاذ آمن ،خاصة بعد إعلان دونالد ترامب عن إحراز تقدم كبير في مفاوضات السلام مع إيران.



أكدت رئيسة بنك الاحتياطي الأسترالي"ميشيل بولوك" عقب اجتماع متشدد ،أن البنك يتحرك بشكل استباقي للسيطرة على التضخم قبل أن يخرج عن السيطرة. عززت تلك التعليقات من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأسترالية في يونيو المقبل.



نظرة سعرية

•سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم :ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بحوالي 0.9% إلى (0.7243) كأعلى مستوى منذ يونيو 2022 ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.7181)، و سجل أدنى مستوى عند (0.7180).



•أنهي الدولار الأسترالي تعاملات الثلاثاء مرتفعاً بأكثر من 0.2% مقابل الدولار الأمريكي ،في ثالث مكسب في غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بعد اجتماع سياسة نقدية متشدد لبنك الاحتياطي الأسترالي.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.25% ،في طريقه صوب تكبّد أول خسارة خلال الجلسات الأربعة الأخيرة ،عاكساً تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



تحسنت معنويات المخاطرة في الأسواق العالمية ،مع تباطؤ عمليات شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل ،بسبب تزايد آمال التوصل لاتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.



في تطور لافت، أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق يقضي بتعليق حركة سفن "مشروع الحرية" عبر مضيق هرمز، طالما استمر الحصار بشكل كامل، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في ظل تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق شامل بين الجانبين.



وأوضح ترامب أن التعليق جاء استجابةً لطلب باكستان وعدد من الدول الأخرى، مؤكدًا أنه إجراء مؤقت يهدف إلى إتاحة الفرصة لاستكمال المفاوضات وتوقيع الاتفاق المرتقب.



وفي السياق ذاته، صرّح وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" بأن عملية "الغضب الملحي" قد انتهت، وأن الأولوية الآن تتركز على إعادة فتح مضيق هرمز.



الفائدة الأسترالية

•رفع بنك الاحتياطي الأسترالي، أمس الثلاثاء، سعر الفائدة القياسي بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.35%،كأعلى مستوى منذ ديسمبر 2024 ،في ثالث رفع في أسعار الفائدة على التوالي.

•صوّت 8 أعضاء من مجلس الإدارة لصالح الزيادة، بينما صوّت عضو واحد ضدها، ما يعكس التوافق الكبير داخل البنك على استمرار تطبيع السياسة النقدية.

•وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الأسترالي "ميشيل بولوك": أن البنك يتحرك بشكل استباقي للسيطرة على التضخم قبل أن يخرج عن السيطرة.

•وأوضحت بولوك أن قرار رفع سعر الفائدة يهدف إلى احتواء الضغوط التضخمية المتزايدة، خاصة تلك الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.

•تسعير احتمالات قيام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في يونيو المقبل مستقر حالياً حول 75%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى أستراليا.



نظرة فنية

