سعر النحاس يقفز فوق الحاجز-توقعات اليوم 6-5-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-05-06 05:19AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بدأ سعر النحاس تداولات هذا الصباح بإيجابية قوية لنلاحظ اندفاعه حاليا فوق الحاجز المتمثل بمستوى 5.9700$ مستغلا بذلك محاولة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي ليستقر بذلك قرب 6.0080$.

 

نؤكد على أهمية تقديم السعر لإغلاق إيجابي فوق الحاجز المخترق ليؤكد لنا استعداده لتفعيل المسار الصاعد لنتوقع استهدافه بشكل أولي لمستوى 6.1200$ و6.2500$ على التوالي, أما تفعيله للهجوم التصحيحي من جديد فإن ذلك يتطلب تقديمه لإغلاق سلبي دون مستوى 5.8100$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.8700 $ و 6.1200$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتأكيد الاختراق

