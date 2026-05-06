الدولار يتراجع أمام الين مع تصاعد الحديث عن تدخل ياباني وتزايد التفاؤل باتفاق أمريكي–إيراني

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يتراجع على نطاق واسع في سوق الصرف

•أسعار النفط العالمية تنزلق لأدنى مستوى في أسبوعين

•الولايات المتحدة وإيران على وشك التوصل لاتفاق سلام

•الأسواق في انتظار المزيد من البيانات الهامة عن سوق العمل الأمريكي



ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 3% بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ،مسجلة أعلى مستوى في قرابة أسبوعين ،مدعومًة بتراجع الدولار الأمريكي الواسع في سوق الصرف الأجنبي ،والهبوط الحاد فى أسعار النفط العالمية ،مع اقتراب الولايات المتحدة وإيران إلى التوصل لاتفاق سلام ينهي الحرب بشكل دائم الحرب في الشرق الأوسط.



مع ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة ، يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات الهامة عن حالة سوق العمل في الولايات المتحدة.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 3.3% إلى (4,708.60$) الأعلى في نحو أسبوعين ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,556.70$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,546.40$).



•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.75% ، في أول مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بفعل انحسار التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.7% ،في طريقه صوب تكبّد أول خسارة خلال الجلسات الأربعة الأخيرة ،عاكساً تراجعاً واسعاً فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



تحسنت معنويات المخاطرة في الأسواق العالمية ،مع تباطؤ عمليات شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل ،بسبب تزايد آمال التوصل لاتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.



تطورات إيجابية

في تطور لافت، أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق يقضي بتعليق حركة سفن "مشروع الحرية" عبر مضيق هرمز، طالما استمر الحصار بشكل كامل، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في ظل تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق شامل بين الجانبين.



وأوضح ترامب أن التعليق جاء استجابةً لطلب باكستان وعدد من الدول الأخرى، مؤكدًا أنه إجراء مؤقت يهدف إلى إتاحة الفرصة لاستكمال المفاوضات وتوقيع الاتفاق المرتقب.



وفي السياق ذاته، صرّح وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" بأن عملية "الغضب الملحي" قد انتهت، وأن الأولوية الآن تتركز على إعادة فتح مضيق هرمز.



أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط العالمية يوم الأربعاء بأكثر من 7% ،لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،مسجلة أدنى مستوى فى أسبوعين ،وسط تراجع مخاوف توقف إمدادات الطاقة من منطقة الخليج العربي،وتزايد احتمالات إعادة فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط.



ومما لا شك فيه أن تراجع أسعار النفط العالمية يقلص مخاوف تسارع التضخم، الأمر الذي يدعم اتجاه بعض البنوك المركزية العالمية إلى خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من هذا العام.



الفائدة الأمريكية

•مع هبوط أسعار النفط ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تراجع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يونيو من 97% إلى 94%، وارتفع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس من 3% إلى 6%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المتعاملون عن كثب صدور المزيد من البيانات الهامة جداً عن سوق العمل في الولايات المتحدة.



•تصدر في وقت لاحق اليوم، بيانات وظائف الشركات الأمريكية الخاصة لشهر مايو، و تصدر غداً الخميس طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ويصدر يوم الجمعة تقرير الوظائف لشهر مايو.



توقعات حول أداء الذهب

قال"كلفن وونج"محلل السوق لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ فى شركة اواندا : ارتفع سعر الذهب مع تراجع الدولار والنفط نتيجة انخفاض علاوة المخاطر الجيوسياسية، بعد أن أكدت الولايات المتحدة استمرار وقف إطلاق النار الهش مع إيران، رغم المناوشات التي ظهرت فى بداية هذا الأسبوع.



وأضاف وونج: فى حال ظهور أي مؤشرات على تصاعد التوتر بينهما، فستشهد أسعار الذهب عمليات جني أرباح، أو قيام المضاربين على المدى القصير بتصفية مراكزهم الطويلة في الذهب.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الثلاثاء بنحو 1.72 طن متري،لينزل الإجمالي إلى 1,034.05 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 15 أكتوبر 2025.



نظرة فنية

