سعر النحاس يحقق الهدف الأول-توقعات اليوم 7-5-2026

نجح سعر النحاس بتأكيد اختراقه للحاجز المستقر عند 5.9700$ لنلاحظ تشكيله لاندفاع صاعد قوي محققا بذلك الهدف الإيجابي الأول بملامسته لمستوى 6.1300$ وليستقر قربه.

نشير إلى أن مواصلة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بتسلله حاليا نحو مستوى تشبع الشراء سيزيد ذلك من فعالية المسار الصاعد ليدعونا ذلك لترجيح المزيد من المحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف بدورها لمستوى 6.2600$ و6.3300$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.0400 $ و 6.2600$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع