سعر البلاتين يلامس الهدف الأول– توقعات اليوم 7-5-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-05-07 05:05AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

نجح سعر البلاتين بالثبات فوق محور المتوسط المتحرك 55 مؤكدا بذلك محاولة تفعيله للهجوم الصاعد من جديد لنلاحظ ملامسته بذلك لمستوى 2075.00$ ليقترب بفارق قليل من الهدف الرئيسي الأول المقترح سابقا.

 

نؤكد على أهمية تجاوز السعر لمستوى 2080.00$ ليفتح ذلك باب استئنافه للهجوم الصاعد لنتوقع انجذابه أولا نحو 2120.00$ ومن ثم لتمتد التداولات نحو الهدف الرئيسي التالي المستقر قرب 2190.00$, نكرر التنويه إلى أن مخاطرة تغيير الاتجاه والبدء بتشكيل موجات هابطة قائمة على محاولة كسر السعر للدعم المستقر عند 1865.00$.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 2020.00$ و 2120.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

