سعر الغاز الطبيعي يقدم تداولات ضعيفة-توقعات اليوم 7-5-2026

شكّل سعر المؤشر بتداولات يوم أمس اندفاع صاعد قوي مستغلا تمركزه المتكرر فوق مستوى 24235.00 لنلاحظ تحقيقه بذلك للأهداف المقترحة سابقا بوصوله نحو 25140.00 ومن ثم ليرتد ليستقر قرب الحاجز المتمثل بمستوى 24980.00.

مواصلة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيزيد من فرص تأكيد السعر لاختراق الحاجز الحالي ليؤكد بذلك انتقاله لمرحلة إيجابية جديدة وليزيد ذلك من فرص تسجيله لمكاسب إضافية قد تمتد نحو 25285.00 و25440.00 على التوالي, أما فشل تأكيد الاختراق سيجبر السعر على تشكيل موجات تصحيحية هابطة لنتوقع تسلله بذلك نحو 24710.00 و24580.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 24785.00 و 25285.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتأكيد الاختراق