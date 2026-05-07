تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 07-05-2026

شكّل سعر المؤشر بتداولات يوم أمس المزيد من التداولات السلبية ليصطدم بذلك بالدعم الممتد نحو 97.45 محققا بذلك للهدف الأول المقترح بالتقرير السابق ومن ثم ليضطر لتشكيل ارتداد إيجابي لحظي ليستقر بذلك قرب 97.85.

يحتاج السعر لعزم سلبي جديد ليسهل مهمة كسر الدعم الحالي والاستقرار أدناه ليؤكد بذلك استعداده لاستهداف المزيد من المحطات السلبية بتسلله نحو 97.20 و96.85 على التوالي, بينما فشل الكسر سيجبره على تقديم تداولات مختلطة غير مستقرة مع التنويه على أهمية ثباته دون الحاجز الإضافي المتمثل بمستوى 98.20 لنتفادى أي خسائر بمحاولة تغييره للاتجاه العام خلال الفترة الحالية.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.50 و 98.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض