تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 07-05-2026

قفز سعر الفضة (SILVER) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما تمكن من تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ما منحه حرية أكبر لتمديد مكاسبه بشكل قوي، ليستعد حالياً بمهاجمة مستوى المقاومة الحالي 80.70$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص اختراق تلك المقاومة.